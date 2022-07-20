Edirne'de yaşanan kuraklığa bağlı olarak su seviyesi azalan Tunca Nehri, kum adacıkları, yosunlar ve ot öbekleriyle kaplanarak adeta bataklığa döndü.

Kaynağını Bulgaristan'dan alan ve Edirne'den de geçen Tunca Nehri'ndeki su seviyesi, bölgedeki yağışların azlığı sebebiyle düşüyor. Su debisi 5 metreküp/saniyeye kadar düşen nehirde, kum adacıkları oluştu, çöpler gün yüzüne çıktı ve ot öbekleri oluştu. Fotoğraf çekinmek için Tunca Nehri'ne gelen vatandaşlar, bataklık görünümüyle karşılaşınca şok yaşadıklarını anlattı. Nehrin yetkililer tarafından temizlenmesi çağrısında bulunan vatandaşlar, bu kötü görüntünün Edirne'ye yakışmadığına dikkat çekti. Vatandaşlar, turizm kenti Edirne'nin çok sayıda turist ağırladığını vurgulayarak her şeyin daha güzel yapılması için çağrıda bulundu.