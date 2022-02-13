Tunca Nehri'nin debisi düşüşe geçti

Edirne'de geçtiğimiz hafta etkili olan sağanak yağışlar sonrası debisi 5 kat artan ve 43 metreküp/saniyeye yükselen Tunca Nehri'nin debisi 12 metreküp/saniyeye kadar düştü.

Edirne'de geçtiğimiz hafta etkili olan yağışların ardından su seviyesi artan Tunca Nehri, normal seviyeye dönmeye başladı. Son yağışlarla birlikte Ergene Nehri'ndeki su seviyesi artmaya devam ederken, kentin tarihi Tunca ve Meriç nehirlerinde debi düşmeye başladı.

Debi verilerine göre 258 metreküp/saniye olan Ergene Nehri'nin ikaz durumunun ‘Turuncu' alarm seviyesinde olduğu görüldü.

Kaynağını aldığı Bulgaristan ve Edirne'deki kuvvetli sağanakların ardından geçen hafta debisi 5 kat artan ve 43 metreküp/saniyeye yükselen Tunca Nehri'nin debisinin 12 metreküp/saniyeye kadar düştüğü görüldü.

Geçtiğimiz hafta 352 metreküp/saniyeye kadar yükselen nehrin debisi son yapılan ölçümde 283 metreküp/saniyeye geriledi.

Bursa'dan Edirne'ye gezmeye gelen Canan Pervanoğlu, Tunca ve Meriç Nehri'ni çok canlı gördüklerini ve beğendiklerini aktardı.

Tunca Nehri kenarında balık tutarak vakit geçiren vatandaşlardan İsmail Hacıkuşlar, “Su seviyesi gündüz düşüyor ama gece olunca tekrar yükseliyor. Bulgaristan kapakları açınca sular yükseliş. O zaman balık da olmuyor. Levrek, kefal çıkıyor. Burada zaman geçiriyorum” dedi.