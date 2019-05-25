Turistlerin en çok alışveriş yaptığı işyerlerine denetim

Ertuğrul Tanrıkulu, Tarım İl Müdürlüğü Gıda Denetim Kontrol Şubesi, ETSO ile birlikte özellikle Bulgaristan ve Yunanistan'dan gelen turistlerin en çok alışveriş yaptıkları iş yerlerine denetim gerçekleştirdikleri ve bu denetimler sonucunda Tarım İl Müdürlüğü'nün barkod sistemine uymayan 300 adet 5 litre zeytinyağına el koyarak, hijyene uymayan iş yerlerine tutanak tuttuklarını söyledi.

Ertuğrul Tanrıkulu, Edirne Belediyesi Gıda Denetim Birimi'nin, Tarım İl Müdürlüğü Gıda Kontrol Şube Müdürlüğü ve ETSO ile birlikte özellikle Yunan ve Bulgar turistlerin yoğun olarak alışveriş yaptığı Bostanpazarı ve Hal civarında denetim gerçekleştirdikleri söyledi. Yaptıkları denetimlerle iş yeri sahiplerine eğitimler de verdiklerini belirten Tanrıkulu, “Denetimlerimizi Edirne Belediyesi, Tarım İl Müdürlüğü Gıda Kontrol Şube Müdürlüğü ve ETSO'dan oluşan 6 ekip ile birlikte gerçekleştirdik. Tarım İl Müdürlüğü'nün uluslararası barkod sistemi var. Oradaki barkod sistemindeki bazı uyumsuzluklar tespit ettik. 300 adet 5 litrelik yağ yediemin olarak el konuldu. Temizliğe ve hijyene dikkat etmeyen ruhsatın dışında bazı satışlar yapan esnaflarımıza tutanak tutuldu ve eksikliklerin düzeltilmesi için 1 hafta süre verdik. Biz, bu şehirde yaşayan insanlarımızın dışarıdan şehrimize alışveriş için gelen Bulgar ve Yunan dostlarımızın hijyenik gıdaya ulaşması için elimizden geleni yapıyoruz” diye konuştu.

Edirne esnafına seslenen Tanrıkulu, “Esnaflarımıza bir kez daha sesleniyorum ekonomik sıkıntıların yoğun yaşandığı bu dönemde en az etkilenen esnaf grubu Edirne esnafıdır. Komşularımızın Edirne'den alışveriş yapmasından kaynaklanıyor. O yüzden esnafımızın çok dikkatli olmasını istiyorum. Valiliğe, Turizm Hattına ve Belediyemize yapılan şikayetlerden birçok sıkıntılarımız olduğunu anlıyoruz. Valilik başkanlığında yapılan toplantılarda bunun önüne geçilmesi gerektiği ortaya çıktı. Gelen yabancıların kendi aralarında ki iletişimlerinde Edirne'den alışveriş yapmayarak başka il ve ilçelere yönelecekler şeklinde duyumlar alıyoruz. Bunun önüne geçmek zorundayız. Bu durumda Edirne esnafımız bu krizi çok derinden hissedecektir. İstiyoruz ki Edirneli esnafımız kendileri için yapılan işlere destek versin ve doğru, hijyenik ve kaliteli gıdaya ulaşım konusunda bizlere destek versin. Her zaman şunu söylüyorum. Turizm altın yumurtlayan bir tavuktur. Lütfen tavuğu kesip içindeki altınları almaya çalışmayalım. Kendi ayağımıza kurşun sıkmayalım” dedi.