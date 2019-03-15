İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Turizm Haftası masaya yatırıldı

Bu yıl 15-21 Nisan tarihleri arasında kutlanacak Turizm Haftası’nda Edirne’de yapılacak etkinlikler düzenlenen toplantı ile karara bağlandı.

Bu yıl 15-21 Nisan tarihleri arasında kutlanacak Turizm Haftası'nda Edirne'de yapılacak etkinlikler düzenlenen toplantı ile karara bağlandı.


Edirne Vali Yardımcısı Ali Uysal'ın başkanlığında Valilik Toplantı Salonunda düzenlenen ve Edirne'nin sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin katıldığı toplantıda taslak programı Kültür ve Turizm Edirne İl Müdürü Ahmet Hacıoğlu okudu.


Hafta boyunca düzenlenecek etkinliklerin yerleri tek tek görüşülerek karara bağlandı. Ayrıca yapılacak yarışmalarda verilecek ödüller görüşüldü.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.