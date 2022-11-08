Türk-Bulgar sınırında çatışma: Bulgar polisi hayatını kaybetti

Türkiye'den Bulgaristan'a geçmeye çalışan bir grup ile Bulgaristan polisi arasında çıkan silahlı çatışmada bir Bulgar polisi hayatını kaybetti.

Edirne'nin Lalapaşa ilçesine bağlı Küçünlü köyü yakınlarından yasadışı yollarla Bulgaristan'a geçmeye çalışan bir grup ile Bulgar polisi arasında silahlı çatışma yaşandı. Çatışmada bir Bulgar polisi hayatını kaybetti. Çatışmaya karıştığı iddia edilen grubun, göçmen grubu olup olmadığı henüz netlik kazanmazken, Edirne'de olayın yaşandığı sınır bölgesinde güvenlik güçlerinde geniş çaplı çalışma başlatıldığı öğrenildi.

Bakan Soylu, Bulgar mevkidaşıyla telefon görüşmesi yaptı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye-Bulgaristan sınırında, Bulgaristan ile başarılı çalışmalar yürütürken yaşanan elim olayın kendilerini üzdüğünü belirterek, şu paylaşımda bulundu: "Edirne, Lalapaşa ilçesi Bulgaristan sınırında bir Bulgaristan polis memurunun silahla vurulma sonucu hayatını kaybettiğini teessürle öğrendim. Az önce Bulgaristan İçişleri Bakanı İvan Dermenciev ile yaptığım telefon görüşmesinde hayatını kaybeden Bulgaristan polisi için başsağlığı dileklerimi ilettim. Olayın faillerinin tespiti ve olayın aydınlatılması için iki tarafın beraber çalışması konusunda mutabık kaldık. Tekrar kıymetli mevkidaşıma ve Bulgaristan halkına başsağlığı dileklerimi iletiyorum."