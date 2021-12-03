İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Türk, Bulgar ve Yunan heyetler Kapıkule'de Ortak Temas Merkezi'nde bir araya geldi

Türkiye-Yunanistan ve Bulgaristan’ın sınırda yaşanan sorunların çözümü için 3 ülke arasında oluşturulan ‘Ortak Temas Merkezi’nin kuruluşunun 5’inci yıldönümünde bir toplantı gerçekleştirildi.

Türkiye-Yunanistan ve Bulgaristan'ın sınırda yaşanan sorunların çözümü için 3 ülke arasında oluşturulan ‘Ortak Temas Merkezi'nin kuruluşunun 5'inci yıldönümünde bir toplantı gerçekleştirildi.


25 Kasım 2016 tarihinde 3 ülkenin İçişleri Bakanları tarafından açılışı yapılan Ortak Temas Merkezinde gerçekleştirilen toplantıya üç ülkeden heyetler katıldı.


Toplantıda Ortak Temas Merkezi'nin kuruluşuna uygun şekilde yasadışı göç, suçla mücadelede etkinliğin arttırılması, polis ve gümrük birimleri arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi yetkili makamlar arasında bilgi alışverişinin geliştirilmesi ve vatandaşlarımızın sorunlarına çözüm bulma yönünde iş birliği faaliyetlerine katkı sağlanması konuları görüşüldü.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.