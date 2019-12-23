Edirne Belediye Başkanlığı bünyesinde 2004 yılında kurulan Türk Halk Müziği Korosu, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Edirne'ye gelişinin 89. Yıl dönümü nedeniyle unutulmaz bir konser verdi. Türk Halk Müziğine gönül veren sanatçılar; Ata'nın en sevdiği şarkıları seslendirdi.

Edirne Belediyesi Kültür ve Sanat Etkinlikleri kapsamında düzenlenen Türk Halk Müziği Korosu'nun konseri Halk Eğitim Merkezinde gerçekleştirildi. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Edirne'ye gelişinin 89. Yıl dönümü nedeniyle düzenlenen konserde, Türk Halk Müziğine gönül veren sanatçılar en güzel şarkılarını Atatürk için seslendirdi.

Şef Yaşar Özel yönetimde gerçekleştirilen konserde Halk Müziği'ne ait unutulmaz parçalar bir kez daha dile geldi. Edirneliler, Ata'nın Edirne'ye gelişinin 89. Yıl dönümünü büyük bir coşkuyla kutladı. Şef Yaşar Özel, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü bir kez daha özlem, minnet ve saygıyla andıklarını belirterek, kendilerine bu imkanı sunan Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'a teşekkür etti.