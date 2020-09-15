Türk öğretim üyesi dünyanın en etkili bilim insanları listesinde

Dr. Metin Aydoğdu, 1996-2017 yılları arasında yapılan bilimsel çalışmaları esas alarak hazırlanan “Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları Listesi”nde yer aldı.

Dünya genelinde faaliyet gösteren 22 ana bilim dalı ve 176 bilim dalında 7 milyon araştırmacı içerisinde ilk 100 bine Türkiye'den 195 araştırmacı girerken Prof. Dr. Metin Aydoğdu da bu listeye ismini yazdırarak uluslararası alanda Trakya Üniversitesi'nin ismini bir kez daha duyurdu.

ABD ve Hollandalı bilim insanları tarafından bilimsel makalelerin sayısı, atıf sayısı, yazar sırası gibi değişkenleri baz alarak kompozit indikatör bilimsel etki indeksi ile oluşturulan “Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları Listesi”, Plos Biology dergisinde yayımlandı. Yayımlanan listede tıp, mühendislik, teknoloji gibi 22 disiplinde Türkiye'den en çok kimya alanında bilim insanı yer aldı. Kompozit yapılar mekaniği, mikro ve nano sistemler mekaniği ile katı mekaniği alanlarında çalışmalar sürdüren Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Metin Aydoğdu'nun yazmış olduğu 70 makalesine, Web of Science'da 3300 atıf yapılırken h indeksi de 28 olarak belirlendi. Aynı makaleler, Google Scholar'da 4.500 atıf ve 32 h indeksi ile indekslendi. Prof. Dr. Aydoğdu; yüksek atıf sayısı, etki faktörü ve makale sayısı ile Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları Listesi'ne adını yazdırmayı başardı.

Böylesine prestijli bir listeye adını yazdırarak 25 yıldır bir parçası olduğu Trakya Üniversitesi ve Türkiye'nin adını bilimsel alanda yükseltmekten ötürü gurur duyduğunu ifade eden Prof. Dr. Metin Aydoğdu, “Tüm dünya çapında üniversitelere bağlı olan veya olmayan 7 milyon araştırmacının akademik çalışmaları baz alınarak bir liste oluşturuldu. Bu listenin ilk 100 bininde 195 Türk bilim insanının olması memnuniyet verici bir olay. Bu başarı, gurur verici olduğu kadar omuzlarımıza yeni sorumluluklar da yüklüyor. Üniversitemizin bilim dünyasında tanınırlığını artırmak için çalışmalarıma aynı inanç ve azimle devam edeceğim” dedi.

"Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları" listesinde yer almasından ötürü Prof. Dr. Metin Aydoğdu'yu tebrik eden Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, üniversite olarak listede yer almaktan gurur duyduklarını ifade etti. Üniversitelerin bilimin ve gelişimin öncüsü kurumlar olduğunu ifade eden Prof. Dr. Tabakoğlu şu açıklamalarda bulundu: “Trakya Üniversitesi, ürettiği bilim ve değerler ile sınırların ötesinde bir etki alanına sahip. Eğitim-öğretim faaliyetlerinin yanı sıra bilimsel çalışmalar ve yayıncılık alanında önemli üniversitelerden biriyiz ve bu alanda her geçen gün daha da güçleniyoruz. Değerli Hocamız Prof. Dr. Metin Aydoğdu da yazmış olduğu makaleler ve makalelerine aldığı atıflarla bu sıralamada ön plana çıktı. Hocamızın uzun süredir sistemli bir şekilde devam eden bilimsel çalışmaları, bugün itibariyle tüm dünyada takdir ediliyor. Üniversitemizi ve ülkemizi bilim alanında daha da güçlü kılan ve ön plana çıkaran çalışmalarından ötürü kendisine teşekkürü bir borç bilirim.”

Listeye ulaşmak için: https://data.mendeley.com/datasets/btchxktzyw/1