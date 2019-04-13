Türk-Yunan-Bulgar Derneği Başkanı Önder Akdağ:

Türk Yunan Bulgar Dostluk Grubu Derneği (TUYUB) Başkanı Önder Akdağ, 28 Nisan'da bu yıl 5'incisi koşulacak olan Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu için kentin paydaşlarından gerekli maddi ve manevi desteği alamadıklarını söyledi.

Türk Yunan Bulgar Dostluk Grubu Derneği (TUYUB) Başkanı Önder Akdağ, özel bir restoranda düzenlediği basın toplantısında, 28 Nisan 2019 tarihinde koşulacak olan Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu ile ilgili bilgiler verdi.

Edirne'nin paydaşlarının bu yıl 5'incisi koşulacak olan Sınır Dostluk Yarı Maratonu'na, gerekli desteği vermediklerini dile getiren TUYUB Başkanı Akdağ, “Şehrin üzerinde bir ölü toprağı var. Şehir esnafı ve şehrin ekonomisine yön verenler, tepkisiz bir şekilde, 'şehir adına ne yapılabilir demeden' hareket ediyorlar. Biz bu etkinliği Edirne'de yapıyoruz. Başka illerden başka yerlerden destek bulmamız zor. Şehirdeki tüm iş insanlarına üzerindeki ölü toprağını atmaya davet ediyorum. Herkes üzerine düşen desteği vermeli. Biz bu etkinliği öyle ya da böyle yapacağız. Ancak organizasyon sonrası kimin ne şekilde desteklediğini kamuoyuna açıklayacağız. Bu yıldan sonra şapkamızı önümüze koyup oturup düşüneceğiz. Önümüzdeki yıl belki de yaparız belki de yapmayız bu maratonu ama bu maraton bizim şahsi faaliyetimiz değil. Bu maraton Edirne'nin, Trakya'nın ve ülkemizin özel bir organizasyonu, herkesin bunu böyle görmesini istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Akdağ Türkiye Atletizm Federasyonu'nun yıllık faaliyet takviminde yer alan maratonda, bu yıl ki temanın özel sporcular ile start alacağı ve engelleri kaldırmak adına farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.