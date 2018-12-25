‘Türkiye Bağımlılıklar ile Mücadele' eğitimleri devam ediyor

Edirne'de 2018 yılı içinde planlanan “Türkiye Bağımlılıklar ile Mücadele” kapsamındaki eğitimler devam ediyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Edirne İl Müdürlüğü olarak, Edirne merkez ve Keşan Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlükleri ile Edirne Yeşilay Şubesi'nin ortaklaşa çalışması sonucunda 2018 yılı içerisinde planlanan “Türkiye Bağımlılıklar ile Mücadele” kapsamındaki eğitimler devam ediyor.

İl Müdürlüğüne bağlı Merkez Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü bünyesinde görevli aynı zamanda Yeşilay Eğitmeni olan Sosyolog Nil Uçak Alesçi tarafından Aralık ayının son haftası; Lalapaşa ilçesinde eğitim gören 5. sınıftan 12. sınıfa kadar olan öğrencilere yönelik “Bağımlılıklar ile Mücadele” konusunda seminer ve aile eğitimi verildi.

İl Müdürlüğüne bağlı Merkez Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü bünyesinde görevli aynı zamanda Yeşilay Eğitmeni olan Sosyolog Şule Birgül Çıldavil ve Psikolog Müge Tatlıses tarafından ise; Edirne Açık Ceza İnfaz Kurumu Hükümlülerine yönelik “Madde Kullanım Riski ve Madde Bağımlılığından Korunma” modülü kapsamında ‘Sigara ve Alkolün Zararları' konulu seminer ve aile eğitimi verildi.

İl Müdürlüğüne bağlı Keşan Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü bünyesinde görevli aynı zamanda Yeşilay Eğitmeni olan Psikolog İrem Çetintaş tarafından, Bağımlılıklarla Mücadele İlçe Koordinasyon Kurulu çalışmaları kapsamında Keşan Sosyal Hizmet Merkezi, Keşan ilçe Emniyet Müdürlüğü, Keşan İlçe Sağlık Müdürlüğünün işbirliği ile ilçe okul müdürlerine, rehber öğretmenlerine ve Trakya Üniversitesi Keşan Meslek Yüksek Okulu öğrencilerine yönelik “Bağımlılıklar ile Mücadele” kapsamında “Madde Bağımlılığı” konusunda eğitim verildi.

Her ay düzenli olarak planlanan “Türkiye Bağımlılıklar ile Mücadele” kapsamındaki eğitimlerle Aralık ayının son haftasında toplamda 750 katılımcıya ulaşıldı.

2019 yılı içerisinde de “Bağımlılıklar ile Mücadele” kapsamında Bakanlık ve Yeşilay arasında imzalanan protokole istinaden il genelinde çalışmaların devam edeceği belirtildi.