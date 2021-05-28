İstanbul'un fethinin 568. yıl dönümünde, Türkiye'de bir ilke imza atıldı. Türkiye, Fatih Sultan Mehmet Müzesi'ne kavuştu.

İstanbul'un fethinin 568. yıl dönümünde Türkiye'de ilk kez Edirne'de hayata geçen Fatih Sultan Mehmet Müzesi'nde, İstanbul fethinin yürüyüşü dioramalar ve minyatürlerle canlandırıldı, minyatürler çağdaş tekniklerle hareketlendirildi, heykeller birebir ölçülerde yapıldı, odalar hareketli resim ve metinlerle donatıldı ve Fatih'in doğumundan ölümüne her şey anlatıldı.

Edirne Saatli Medrese, Edirne Valiliği ve Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi tarafından müze olarak yeniden düzenlendi. Geleneksel ve modern yaklaşımlarla tanzim edilen Saatli Medrese, Türkiye'de Fatih Sultan Mehmed'e adanmış ilk tematik müze olma vasfını taşıyor.

Müzede birçok ilkler gerçekleştirildi.

Fatih Sultan Mehmed'in babası Sultan II. Murad tarafından yaptırılan Saatli Medrese, müzeye dönüştürülürken, geleneksel sanatların çağdaş tasarımlarla yorumlandığı resimli bir kitap gibi tasarlandı. Çok katmanlı ve çok katılımlı olarak ele alınan müzede birçok ilkler gerçekleştirildi. Fatih Sultan Mehmed'in hayatından kesitler, birebir ölçülerde silikon heykeller, özel tasarlanan altmış figürün yer aldığı dioramalar ve minyatürlerle canlandırıldı.

Minyatürler çağdaş tekniklerle hareketlendirildi

Dioramalarda Saatli Medrese'nin inşası, Edirne Yeni Saray'daki Kum Kasrı ve Bâbüssaâde, savaş kulesi, şahi topun dökümü gibi temalar işlendi. Sultan II. Murad, Hüma Sultan, Şehzade Mehmed, Fatih Sultan Mehmed, Molla Gürani gibi dönemin tarihsel şahsiyetleri üç boyutlu modellenerek, döneme uygun kıyafetlerle giydirildi. İlk defa bu müze için yapılan bir dizi minyatür ile Hünernâme ve Silsilenâme'den alınan döneme dair bazı minyatürler çağdaş tekniklerle hareketlendirildi.

Heykelleri birebir ölçülerde yapıldı

Medresenin kışlık dershanesinde, Taşköprülüzâde'nin Şakâyık-i Nu'mâniyye isimli eserinde yer alan Fatih'in huzurunda ilmi tartışmayı gösterir minyatür canlandırıldı. Minyatürde bulunan halı deseninden esinlenerek yeniden tasarlanan ipek halı İzmir Selçuk'ta özel olarak dokutuldu. Fatih Sultan Mehmed, Mahmud Paşa, Hocazâde Muslihiddin, Seyyid Ali ve Molla Zeyrek heykelleri birebir ölçülerde yapıldı, orijinal kumaş ve modellerden esinlenerek hazırlanan özel tasarımlarla giydirildi.

Hareketli ve hareketsiz resim ve metinlerle donatıldı

Saatli Medrese hücrelerinin her bir duvarı, ziyaretçisini günümüz teknolojisini kullanarak bir zaman yolculuğuna çıkarmakla birlikte, Fatih'in hayatını yansıtan bir kitabın sayfaları gibi tasarlanarak hareketli/hareketsiz resim ve metinlerle donatıldı. Yapının duvarlarına bir ara yüzey katmaksızın ilk kez bir müze yapısında wall printer uygulamasıyla resim, infografik harita ve metinler yazdırıldı.

Müzenin açılışı gerçekleştirildi

Edirne Valiliği ve Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi tarafından düzenlenen Fatih Sultan Mehmet Müzesi'nin açılışı korona virüs tedbirleri kapsamında gerçekleştirildi. Açılış konuşmalarının ardından katılımcılar müzeyi ziyaret etti.