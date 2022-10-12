Türkiye şampiyonu Işık, Fenerbahçe'ye transfer oldu

Su korkusunu yenmek için 6 yaşında yüzme sporuna başlayan ve kısa sürede Türkiye Şampiyonluğu gibi çok sayıda başarı elde eden 13 yaşındaki Beyza Işık, Fenerbahçe Spor Kulübü'ne transfer oldu. Işık, 2022-2023 sezonunda sarı-lacivertlileri temsil edecek.

Fenerbahçe Spor Kulübü ile Edirne Yüzme Eğitim Merkezi arasında sözleşme imzalandı. Edirne Yüzme Eğitim Merkezi (EYEM) sporcularından Beyza Işık, 2022-2023 sezonunda Fenerbahçe Spor Kulübü'nü temsil edecek.

Türkiye Şampiyonluğu'nun yanı sıra birçok başarıya imza atan Edirneli yüzücü, şimdi ise Fenerbahçe Spor Kulübü'ne transfer olarak başarılarına yenilerini sarı-lacivertli formanın altında eklemek istiyor.

Altı yaşındayken su korkusunu yenmek ve tatile gittiğinde yalnız kalmamak için başladığı yüzme sporunda büyük başarılara imza atan 13 yaşındaki Beyza Işık, geleceğe umutla hazırlanıyor.