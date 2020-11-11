Türkiye'de 11 milyon böbrek hastası var

Dr. Sedat Üstündağ, Türkiye'de 11 milyondan fazla böbrek hastası olduğuna dikkat çekerek, “Karşımızda çok büyük sorun ve yaşamları tehlikeye atan çok ızdıraplı tehlike var” dedi.

Türkiye'de böbrek hastalığının önüne geçmek için gerek Sağlık Bakanlığı, gerekse böbrek hastalıklarıyla ilgilenen kurum ve kuruluşların son yıllarda ciddi çalışmalar gerçekleştirdiğini söyleyen Dr. Sedat Üstündağ, obezite, tuz, hipertansiyon ve sezaryen doğumlarının önüne geçmenin en önemli adımlardan bazıları olduğunu açıkladı. Toplumsal önlemlerin sonuç verebilmesi ve kronik böbrek hastalığının yaygınlığının azalmasının yaklaşık 30-40 yılı bulabileceğini söyleyen Üstündağ, Türkiye'de 25 bin 875 hastanın organ nakli beklediğini, bu hastalardan 21 bin 460'nın böbrek nakli beklediğini ifade etti. “Karşımızda çok büyük sorun ve yaşamları tehlikeye atan çok ızdıraplı tehlike var” diyen Üstündağ, nakillerin önündeki en büyük engelin böbrek bağışının az olmasından kaynaklandığını söyledi.

"Türkiye'de milyonda 5 kişi böbrek bağışında bulunuyor"

“İspanya'da her 1 milyon kişide 30 böbreğini verirken, Türkiye'de milyonda 1 kişi böbreğini veriyordu. Sağlık Bakanlığının çalışmalarıyla bu oran milyonda 5'lere yaklaştı ama karşılamıyor” açıklamasında bulunan Üstündağ, “Türkiye'de böbrek nakli bekleyen hastaların dokuları tamamen bilgisayara girilmiş durumda. Türkiye'nin herhangi bir bölgesinde uygun bir böbrek ortaya çıktığında o dokular sistemde bilgisayar aracılığıyla karşılaştırılıyor doku grubu en çok uyan hasta neredeyse o böbrek oraya gitmiş oluyor” dedi.

"Kronik böbrek hastalığı artıyor"

Üstündağ, “Türkiye'de kronik böbrek hastalığı çok yaygın ve yaygınlığı artıyor. Yaşamını sürdürebilmek için desteğe ihtiyaç duyanların sayısı da artıyor. Devletimiz de, dinimiz de böbrek naklini özendiriyor. Organ bağışında bulunarak siz de yeni bir, belki de birden fazla hayat armağan edebilirsiniz. Organlar toprak olmasın, can olsun” dedi.