Türkiye'de alışveriş sonrası dönüşe geçen Bulgarlar gümrükte yoğunluk oluşturdu

Edirne'den bütün alışveriş ihtiyaçlarını karşılayan Bulgar turistler dönüş yolunda Kapıkule Sınır Kapısında uzun araç ve otobüs kuyrukları oluşturdu.

Sabahın ilk ışıklarıyla ülkeye giriş yapan Bulgaristan vatandaşları, alışverişlerini tamamladıktan sonra ülkelerine dönmek için yola çıktı. Komşu ülke Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'nda Bulgarlar uzun araç ve otobüs kuyruğu oluşturdu. 1 Bulgar Levasının 9 lira 32 kuruşu bulmasının ardından ve ülkeye sadece kimlikle girebilen Bulgarların sayısı her geçen hafta daha çok atış gösteriyor. Trakya, İstanbul ve çevre illere de artık seyahat eden Bulgar vatandaşlar, esnafında yüzünü güldürüyor. Sınırda sırasını bekleyen bazı Bulgar vatandaşları ise tur otobüslerinden inerek zamanlarını halay çekerek geçirdi.

“Çok Bulgar vatandaşı var, hepsi alışveriş için geliyor”

Okullar açıldığından dolayı daha çok alışveriş yaptıklarının aktaran Bulgaristan vatandaşı Şaban Abdullah, sınırda çok yoğunluk oluştuğunu söyleyerek, “Okullar açıldığından dolayı çok alışveriş oluyor yoğunluk bu yüzden olabilir. Bizde 2 kızımız için okul alışverişi yaptık. Her şeyi aldık. Yemek, deterjan ve ufaklıklara çanta aldık ve şimdi Bulgaristan Haskovo'ya dönüyoruz” dedi.

“Bulgarlar artık Edirne dışına çıkmak istiyor”

Bulgaristan Kırcaali'den gelerek Türkiye'de alışveriş yaptığını ifade eden Selime Ali, gümrükte sıranın kendilerine gelmesi için beklediklerini belirterek, “Deterjan düzeni, temizlik ürünleri çocuklara spor ayakkabı aldık. Yanımda 30 kişi sadece kimliğiyle Türkiye'ye giriş yaptı. şimdi insanlar başka turlar da istiyor. Çanakkale, Kapadokya ve İstanbul turu istiyorlar” şeklinde konuştu.

“Çok yoğunluk var”

Okular açıldığı için daha çok sayıda Bulgar turistin geldiğini vurgulayan Semiha Durmuşali, Bulgaristan'da hayat pahalılığı olduğundan dolayı Edirne'de fiyatların kendileri için daha uyguna geldiğini ifade ederek, “Alışverişimizde elbise, ayakkabı ve baklava aldık. Bütün Bulgar vatandaşlarımız gelmiş çünkü bizim ülkemizde hayat pahalılığı var. Burada ürünler biraz daha uygun olduğu için insanlar geliyor. Bu yoğunluğun sebebi ise okullar açıldı ve aileler çocuklarının ihtiyaçları için alışveriş yapıyor” dedi.

“Esnafa kazanç sağlıyoruz”

Bulgar vatandaşı Necdet Cevdet Şerif ise Türkiye'ye kimlikle girişler sağlandığından dolayı akın akın Edirne'ye gelişlerin olduğunu ve Türkiye'de esnafa katkıda bulunduklarını belirtti.