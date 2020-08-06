Türkiye'de pehlivanlar için bir ilk

Trakya Üniversitesi Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesi, Türkiye tarihinde bir ilke imza atarak Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne katılan pehlivanları milli sporcu kabul ederek açtığı kontenjan sayısını 6'ya yükseltti. 150 puanı geçen pehlivanlar, Trakya Üniversitesi Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesi'nde öğrenci olabilecek.

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Trakya Üniversitesi olarak Kırkpınar'a ve Kırkpınar'da güreşen pehlivanlara büyük önem verdiklerini belirterek akademik ve bilimsel anlamda çalışmalar yaptıklarını belirtti. Başında 'Kırkpınar' bulunan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'nun Mart ayında Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesi olduğuna dikkat çeken Tabakoğlu, "Er meydanında başpehlivanlık kategorisinde mücadele eden güreşçilerimizin üniversitemizde yüksek lisans yapabilmeleri adına geçtiğimiz yıllarda kontenjan açtık. Hatta 652 ve 655'inci Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı İsmail Balaban ve kardeşi Turan Balaban ilk öğrencilerimiz oldu. Pehlivanlarımıza destek olmak adına 6 lisans kontenjanı daha açtık. Trakya Üniversitesi olarak ata sporumuz güreşe ve bu sporu icra eden güreşçilerimize katkı sunmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Spor Bilimleri ve Kırkpınar Tarihi Uzmanı Gökhan Günaydın, tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerine 650 yıldan fazla ev sahipliği yapan Edirne'de Trakya Üniversite gibi bir kurumun bulunmasının Kırkpınar ve yağlı güreşler için büyük bir avantaj olduğunu belirtti. Trakya Üniversitesi'nin kurumsal olarak Kırkpınar'a özellikle akademik alanda büyük katkılar sunduğunu belirten Gökhan Günaydın, Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nun da spora ve yağlı güreşe olan ilgisinin bunda belirleyici rol oynadığını belirtti.

2003 yılı Kırkpınar Başpehlivanı Kenan Şimşek ve gönüllü spor elçisi Yavuz Sönmez ise, yağlı güreşin geliştirilmesine yönelik projeler ile ilgili Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ile görüş alışverişinde bulunduklarını ifade ederek, "Yağlı güreşte dünyadaki en önemli organizasyona ev sahipliği yapan serhat şehrimiz Edirne'de Kırkpınar'a ve ata sporumuz güreşe değer verilip, sahip çıkılması bizleri memnun ediyor. Rektör Hocamıza ve üniversitemize, Türk güreşine vermiş olduğu değerli katkılardan dolayı teşekkür ederiz" dediler.

Ziyaret sonrası Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Güreşin Adresi Künde programının yapımcısı ve sunucusu Gökhan Günaydın'a günün anısına bir hediye takdim etti.