Uruguay'da düzenlenecek olan Uluslararası Rabotik Turnuvası'nda Türkiye'yi temsil edecek tek takım olan Edirne Bahçeşehir Koleji Robotrak Space Takım; Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Hakan İşcan'a projelerini anlatarak kentin tanıtımına katkıda bulunmak için tanıtım broşürü istedi.

Edirne Bahçeşehir Koleji'nin robotik takımı olan Robotrak Space Takımı'nda yer alan Nehir Erol, Öykü Karaca, Meriç Tunca, Tunç Tuncay, Ayaz Koyuncu, Emir Alp; Danışmanları Doğa Savcı, Emir Gezgin ve Koçları Aysun Yiğitsoy ile birlikte Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Hakan İşcan'ı ziyaret etti.

Öğrenciler, FLL. FLL, First Vakfı'nın düzenlediği robotik turnuvasına katıldıklarını belirterek, “Söz konusu turnuva proje, robot ve özdeğeler gibi bölümlerden oluşmakta. Takımımızın adı Robotrak Space. Robotrak, her sene aynı kalmakla birlikte ismini Trakya'dan almaktadır. İkinci ismi ise sezon temalarından dolayı değişmektedir. Bu sezonun teması ise uzay. Bu nedenle takımımızı Robotrak Space olarak adlandırdık. Takımımız 6 üye, 2 danışman ve 1 koçtan oluşmaktadır” dedi.

İstanbul'da düzenlenen yerel turnuvanın ardından İzmir'de düzenlenen Ulusal Turnuvaya katılmaya hak kazandıklarını belirten öğrenciler, “İzmir Ulusal Turnuvası'nda Uruguay'da Türkiye'yi temsil edecek olan tek takım olmaya hak kazandık. Projemizin amacı; uzayda bulunan uyduların ömürlerinin kısa olmasını ve uzay çöplerinin sebebi olan radyasyonu engellemekti. Bu radyasyonu simüle edebileceğimiz yer olan Çernobil hakkında yaptığımız araştırmalar sonucu kabuklu canlıların sahip olduğu kitinin radyasyonu engellediğini öğrendik. Biz de bu kitini atık olan karides kabuklarından elde ederek belli işlemler sonucu kumaşa entegre ettik. Daha sonra bu kumaşla ölçümler yaptık ve bu kumaşla kapladığımız radyasyon kaynaklarının radyasyonu absorbe ettiği gördük. Bu kumaş sayesinde iç yüzeyini kapladığımız uyduların hem maliyetlerini azaltmış hem de ömürlerini uzatarak uzay çöplerine uzun vadede çözüm bulmuş olduk” diye konuştu.

Öğrenciler daha sonra Uruguay'da Edirne'yi tanıtabilmek için belediyeden aynalı süpürge ve tanıtım broşürü istediler. Başkan Yardımcısı Hakan İşcan'da genç yaşta önemli bir projeye imza atan öğrencileri kutlayarak, “Sizlerle bir kez daha gurur duyduk. Ülkemizi ve Edirne'yİ Uruguay'da en iyi şekilde temsil edebileceğinize gönülden inanıyorum. Edirne Belediyesi olarak geleceğimizin teminatı gençlerimizin her zaman yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Gençlerin bilim ve teknoloji ışığında; ahlaki değerler eşliğinde ilerlemesi bizlerin en büyük temennisi. Biliyor ve inanıyoruz ki, Atatürk ilke ve devrimleri ışığından ayrılmayan gençlerimiz Ata'mızın bizlere işaret ettiği gibi ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine taşıyacaklardır. Sizleri, öğretmenlerinizi ve desteğini sizlerden hiçbir zaman esirgemeyen ailelerinizi bir kez daha tebrik ediyor, başarılarınızın devamını diliyorum” dedi.