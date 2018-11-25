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Turuncu kurdelerle farkındalık oluşturmak için yürüdüler

AK Parti Edirne İl Başkanlığı Kadın Kolları üyeleri, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Uluslararası Dayanışma Günü’nde yakalarındaki turuncu kurdelerle farkındalık oluşturmak için yürüyüş düzenledi.

AK Parti Edirne İl Başkanlığı Kadın Kolları üyeleri, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Uluslararası Dayanışma Günü'nde yakalarındaki turuncu kurdelerle farkındalık oluşturmak için yürüyüş düzenledi.


Kadın kolları üyeleri, Selimiye Cami Meydanı'ndaki Mimar Sinan Anıtı önünde bir araya geldi. Anıtın önünden AK Parti Edirne İl Başkanlığı binasına kadar yürüyen kadınlar, yakalarındaki turuncu kurdelelerle dikkat çekti.


AK Parti Edirne Kadın Kolları Başkanı Nergiz İnce, "Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımızın 'Kadınlara karşı ayrımcılık, ırkçılıktan beterdir' anlayışıyla gösterdiği öz veriyi, kadına yönelik şiddetin ortadan kalkması için hep birlikte göstermemiz bu mücadelemizde bize başarıyı getirecek en önemli unsur olacaktır. AK Parti, kadın, erkek, yaşlı, genç, herkesin, hepimizin partisidir. AK Kadınlar, olarak; Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü'nde, kadına yönelik her türlü şiddete turuncu çizgimizi çekiyoruz. Aynı hassasiyetle, tüm toplumu da turuncu çizgilerini çekmeye davet ediyoruz. Sağlıklı bir toplum ve gelecek nesiller için kadına yönelik şiddete karşı hep birlikte turuncu çizgimizi çekelim" ifadelerine yer verdi.

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