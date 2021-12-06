TÜTAGEM'DE devir teslim töreni

Trakya Üniversitesi Teknoloji Araştırma ve Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne (TÜTAGEM) Prof. Dr. Hakkı Mevlüt Özcan'ın atanması sebebiyle Rektörlük makamında devir teslim töreni düzenlendi.

Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ve Rektör Yardımcısı Murat Türkyılmaz'ın katıldığı devir teslim töreninde TÜTAGEM yönetiminde bayrak değişimi gerçekleştirildi. 2019 yılından bu yana TÜTAGEM Müdürü olarak görevini sürdüren Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şaban Aktaş görevi aynı zamanda Kariyer Merkezi Müdürlüğünü de yürüten Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakkı Mevlüt Özcan devretti.

Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, kurum içerisinde birlikte uyum içerisinde çalışmanın önemine vurgu yaparak, “Değerli Şaban Hocama emeklerinden ve başarılı yöneticiliğinden ötürü teşekkür ederim. Bundan sonra da bilgi ve birikimini yeni yönetimle paylaşılmasını ve yeni yönetime desteklerinin sürmesini temenni ediyorum. Hakkı Mevlüt Hocama da yeni görevinde başarılar dilerim. Kariyer Merkezi'ndeki başarılı yönetimini TÜTAGEM Müdürü olarak da sürdüreceğine inanıyorum. TÜTAGEM, öğretim üyelerimizin desteğiyle her geçen gün gelişerek bölgemizin AR-GE laboratuvarı olma yolunda emin adımla ilerliyor. Bu anlamda değerli Hakkı Mevlüt hocamın devraldığı bayrağı daha ileriye taşıyacağına inanıyorum” dedi.

Prof. Dr. Şaban Aktaş, görev yaptığı süre zarfındaki destekleri için Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'na teşekkür ederek, yeni görevinde Prof. Dr. Hakkı Mevlüt Özcan'a başarılar diledi. Prof. Dr. Şaban Aktaş TÜTAGEM'e olan desteklerinin her zaman devam edeceğini ifade ederek, Fizik Bölümü'ndeki araştırmalarına yoğunlaşacağını ve Trakya Üniversitesine yayınları ve projeleri ile katkı vermeye çalışacağını belirtti.

Prof. Dr. Hakkı Mevlüt Özcan, TÜTAGEM Müdürü olarak görevlendirilmesinden dolayı, Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Türkyılmaz başta olmak üzere üniversite yönetimine teşekkür ederek, “TÜTAGEM'de görev alan, alanlarında deneyimli çalışma arkadaşlarımla birlikte üniversitemiz hedefleri doğrultusunda TÜTAGEM'i en iyi yerlere getirmenin gayreti içerisinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.