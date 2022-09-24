Üç ülkenin gençleri Edirne'de bir araya gelerek çevre temizliği yaptı

"European Green BeltDay YouthFest" etkinliği çerçevesinde Edirne'de bir araya gelen üç ülkenin gençleriKent Ormanı'nda kıyı temizliği ve kuş gözlemi yaptı.

Üç nehrin birleştiği yerde Edirne'de bir araya gelen Yunanistan, Bulgaristan ve Türkiye gençleri Meriç Nehri kıyısındaki Kent Ormanı'nda çevre temizliği ve kuş gözlemi yaparak çevre duyarlılığına karşı farkındalık oluşturdu. Kent ormanında bir ayara gelen üç ülke gençleri, cam ve plastik atıkları topladıktan sonra kuş gözlemi yaptı.

Festival aracılığı ile bir araya gelen çevre kuruluşları ve gençlerin sürdürülebilir doğa dostu yaşam tarzı hakkında bilgi ve deneyim paylaşımı yaparak, gelecek işbirliklerini konuşma fırsatı yakaladılar.

Üç ülkenin gençlerinin bir araya geldiğini söyleyen Doğaya Dönüş Derneği Başkanı Selçuk Aslan, çevre ve doğa farkındalığı için gerçekleştirilen etkinlikte gençlerin birbirleriyle deneyim paylaşımı yaptığını belirtti.

Bu etkinlikle gençlerin çevresini daha fazla gözlemlemesi ve birlikte yaşadığı kuş türlerini daha çok tanımasını hedeflediklerini söyleyen Aslan, “Bir farkındalık oluşturarak tüm canlılarla barış içinde yaşamayı sağlayabiliriz. Kuş gözlemi yapmadan önce atıkları toplayıp özellikle çevreye ne gibi atıkların atıldığını tespit etmek istedik. Bunu raporlayıp yerel yönetimlerle iş birliği yapmak istiyoruz” dedi.

Düzenlenen etkinliğe Trakya Üniversitesi İspanyol Öğretim Görevlisi Begona Rodriguez ve Plastiğe Hayır Topluluğu de katıldı.