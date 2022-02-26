EDİRNE (İHA) – Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle ülkesini terk edip Türkiye'ye gelen Ukraynalı genç kız gözyaşları içerisinde yaşanan dramı anlattı. Ukrayna vatandaşı Ulia Volkav, "Ülkedeki tüm şehirler adeta yanıyor ve dünya bu olaya ilişkin bakmakla yetiniyor" dedi.

"Neden Rusya bizleri vurdu"

Yaşanan trajediden kara yolu ile kaçan Ukrayna vatandaşı Ulia Volkav, anneannesi ve annesinin Rus olduğunu ve Rusya'nın yaptığı bu bombalamaya anlam veremediğini belirtti. Volkav, savaşta yaşananları gözyaşları içinde anlatırken “Rusya'dan benim annem ve büyük annesi hayal kırıklığına uğradık. Yapılan planlamada onlar uzun zaman bizim üstümüzde durdu. Biz olanlardan korkuyoruz. Orada olan kavga çok güçlü, sebepsiz yere. Biz, benim arkadaşlarım ve insanlar bunun durmasını istiyoruz. Biz yardım soruyoruz, yardıma ihtiyacımız var. Buradan olanları anlamıyoruz. Babam ve bir çok arkadaşım hala oradalar. Bu ülke arası kavga ve savaşın bir an önce son bulmasını istiyorum. Ülkedeki tüm şehirler adeta yanıyor ve dünya bu olaya ilişkin bakmakla yetiniyor." dedi. Ukrayna'dan gelen vatandaşlar kara yolu ile araçlar ve otobüsler ile Kapıkule, Hamzabeyli ve Dereköy Sınır Kapısı'ndan giriş yapıyor.