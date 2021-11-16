Uluslararası Judo Turnuvası, 500 sporcunun katılımıyla başladı

Türkiye Judo Federasyonu, Edirne Judo Olimpik Spor Kulübü Derneği ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü organizasyonuyla düzenlenen Uluslararası Judo Turnuvası, 7 ülke, Türkiye'den 17 il ve yurt dışından farklı kulüplerden toplam 500'e yakın sporcunun katılımıyla başladı.

Edirne'nin 25 Kasım kurtuluş gününe özel düzenlenen Uluslararası Judo Şampiyonası, Mimar Sinan Spor Salonu'nda gerçekleştiriliyor. Türkiye'nin de içinde bulunduğu 7 ülkeden toplamda 500 sporcunun katıldığı turnuvada Edirneli judocular, şampiyonalar öncesi Mimar Sinan Spor Salonu'nda uluslararası alanda tecrübelerini test etti.

Bulgaristan, Yunanistan, Romanya, Ukrayna, Azerbaycan ve Türkmenistan'dan sporcuların da katıldığı turnuva, uzun bir süre sonra salgın tedbirleriyle yapılan ilk müsabakalar arasında yer alıyor. Turnuvaya gelen sporculardan aşı kartı veya PCR testi göstermeleri istendi.

Turnuvaya toplam 500 sporcunun katıldığını söyleyen Edirne Gençlik Spor İl Müdürlüğü Judo Antrenörü Sertaç Kıvrak, 7 ülke, Türkiye'den 17 il, yurt dışından ise farklı kulüplerin geldiğini aktardı. Bulgaristan ve Romanya'dan 7-8 kulübün katıldığını ifade eden Kıvrak, 25 Kasım Edirne'nin Kurtuluş gününe özel düzenledikleri turnuvada Bulgaristan, Yunanistan, Romanya, Ukrayna, Azerbaycan ve Türkmenistan'dan sporcuların mücadele ettiğini söyledi.

“Hedefimiz milli takıma sporcu göndermek”

Uzun süredir devam eden Kovid-19 salgını sebebiyle dünyada organizasyonlar düzenlenemediğini ve bu şekilde bir başlangıç yapmak istediklerini belirten Kıvrak, “Çocuklar performans kaybetmesin çalışmaları hızlandırsın diye düşündük. Burada eksikliklerimizi görerek çalışmaları hızlandıracağız. Hedefimiz milli takıma sporcu göndermek. Önümüzde süreçte resmi müsabakalar var. Milli takım seçmeleri ve Türkiye şampiyonaları başlayacak. Bunun akabinde de yurt dışı uluslararası müsabakalar başlayacak. Bunun bir hazırlık aşaması olarak bu şekilde bir organizasyon planladık. Türkiye'den ve yurt dışından sporcuları davet ettik. Kovid-19 salgın tedbirleri kapsamında gelen herkesten aşı kartı ve PRC testi istedik. Bunları dosyaladık. Organizasyon 4 gün boyunca devam edecek” şeklinde açıklamada bulundu.

“Bu gibi turnuvalar çevre komşu ülkeler ve illerle diyaloglarımızı geliştiriyor”

Salgın nedeniyle 2 yıldan beri turnuvalar düzenlenemediğine değinen Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şengül Demiral, yeni gelişmelerle beraber Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yönergeleriyle tekrar bu etkinlikleri gerçekleştirmeye başladıklarını söyledi. Bu gibi turnuvaların çevre komşu ülkeler ve illerle diyalogları da geliştirdiğini dile getiren Demiral, antrenörlerle iletişimi güçlendirerek sporcuların gelişimine katkı sağlayacak güçlü organizasyonları Edirne'de yapmayı hedeflediklerini belirtti.

Edirne'den judo branşında her zaman dünya ve Avrupa şampiyonalarında madalya alan başarılı sporcular yetiştiğini dile getiren Doç. Dr. Demiral, Bu turnuva ve şampiyonaların amacının bunun devamlılığını sağlamak olduğuna dikkat çekti. Bu tür müsabakalarla sporcuların eksikliklerini test etme imkanı bulduğunu aktaran Demiral, “Aynı zamanda antrenörler de kendi eğitimlerini burada denetlemiş oluyorlar. Bunların hepsi de planlı çalışmayla kendi branşımızda milli takıma sporcular yetiştirip geçmişte olduğu gibi günümüzde de sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla salgın sonrası çalışmaya başladık ve devam ediyoruz” cümlelerine yer verdi.

Judoda Türkiye'de üçüncülüğü olan 13 yaşındaki Yağız Engin, yurt dışı ve Türkiye'deki diğer müsabakalarda dereceler elde etmek istediğini ve hedefinin dünya ve Balkan şampiyonalarında birincilik olduğuna vurgu yaptı.

Salgın döneminde pek fazla çalışma imkanı olmadığını, şimdi bu turnuvalarla çalışmaya başladıklarını sözlerine ekleyen 14 yaşındaki Arda Arabacı, burada eksikliklerini görerek olimpiyatlara daha iyi hazırlanabileceğini aktardı.

16 Kasım Salı günü başlayan Uluslararası Judo Turnuvası, 19 Kasım Cuma günü sona erecek.