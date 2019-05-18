Uluslararası Meriç Rallisi Uzunköprü'de

düzenlenen 3 ülke 1 nehir projesi olan Uluslararası Meriç Rallisi'nin Uzunköprü etabı sona erdi.

Yunanistan, Bulgarsitan ve Türkiye arasında her yıl geleneksel olarak düzenlenen bu yıl 8'incisi yapılan Meriç Rallisinin Uzunköprü etabı tamamlandı. Dün Yunanistan ve Bulgaristan'da başlayan klasik araç drag yarışları Uzunköprü'de sona erdi. Belediye başkanı Özlem Becan gazetecilere yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Uzunköprü'de ev sahipliğini yaptığımız, 8. Uluslararası Meriç Rallisi'nin bugün tamamladık. Klasik araçlarımızı Uzunköprü'de sergilemeye devam edeceğiz, bu organizasyonun bir anlamı daha var, 3 ülke bir nehir projesi kapsamında aynı zamanda dostluk köprüsü oluşturması ben katkı sunan tüm araç sahiplerine ve Uzunköprülülere çok teşekkür ediyorum."