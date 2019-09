Uluslararası Satranç Turnuvası başladı

Bu yıl Enez'de 3.'sü düzenlenen Enez Kaymakamlığı Uluslararası Açık Satranç Turnuvası başladı. İstanbul Üniversitesi Profesör Dr. Nazım Terzioğlu Kültür ve Eğitim Tesislerinde düzenlenen turnuva, 16.00'da düzenlenen açılış kokteyli ile başladı. Kokteylde açılış konuşmasını İlçe Kaymakamı Elif Canan Tuncer yaptı.

İlçe Kaymakamı Tuncer yaptığı konuşmada, "Sizlerle üçüncü defa güzel Enezimizde bir araya gelmek çok anlamlı. Artık bu turnuvanın gelenekselleştiğini görmek, bana ve bu yola beraber çıktığımız çalışma arkadaşlarıma gurur veriyor. Satrancın büyüsü insana bir kez bulaştı mı, bir daha kurtulamaz. Bu yüzden de yüzyıllardır eskimiyor, her yaşa ve her millete hitap ediyor. Bu yüzden, biz anne babalar, çocuklarımızı turnuvalara götürüyor, ter döküyoruz. Enez'deki hem genç ve taze, hem de iddialı bu turnuva ile biz de satrancın her yerde ve her şartta oynanabilen ve ömür boyu yanımızda olan, bize eşlik eden, eşsiz bir spor olduğunu vurguluyoruz. Enez'in eşsiz denizi, Kuş Cenneti Gala Gölü ve 8500 yıllık tarihini satranç severler ile buluşturmak bizim için tarifsiz mutluluk" dedi.

Tuncer, şöyle devam etti:

"Sizlerle bu güzel organizasyonda buluşma imkanı sağlayan ev sahibimiz İstanbul Üniversitesi Rektörü Mahmut Ak'a ve tüm personeline, Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tülay'a, işbirliği için Enez Belediye Başkanı Özkan Günenç'e, desteğini hiçbir zaman esirgemeyen Edirne Valisi Ekrem Canalp'a, çalışma arkadaşlarıma ve hakemlerimize teşekkür ediyorum. Bu uluslararası renkli turnuvada tüm sporcularımıza başarılar diliyorum. Hayırlı olsun."

Kokteylin ardından İlçe Kaymakamı Elif Canan Tuncer ve Belediye Başkanı Özkan Günenç'in temsili açılış hamlesi ile turnuva başladı. Başkan Günenç, turnuvaya katılan tüm sporculara başarılar diledi.