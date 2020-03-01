Umut yolculuğuna akın

Edirne'nin sınır köylerine akın eden binlerce göçmen Meriç Nehri'nden yüzerek ve botlarla Yunanistan'a geçerken, sınıra akın sürüyor.

Avrupa ülkelerine gitmek isteyen göçmenlere sınır kapılarının açılmasının ardından binlerce göçmen aileleriyle birlikte Edirne'ye akın etmeye devam ediyor. Yunanistan'a açılan sınır kapısı Pazarkule'de binlerce göçmen tampon bölgede bekleyişlerini sürdürürken, Yunanistan zaman zaman mültecilere biber gazı ve ses bombasıyla müdahale ediyor. Gergin anların yaşandığı tampon bölgede bulunmak istemeyen bazı göçmenlerin ise yeni geçiş güzergahı Edirne'nin sınır köyü Doyran oldu. Köye akın eden binlerce göçmen, balıkçı kayıklarıyla, yanlarında getirdikleri botlarla veya yüzerek Yunanistan'a geçti.

Yunan askerlerinin şiddetine ve yaşadıkları tüm olumsuzluklara rağmen Avrupa hayaliyle ‘umut' yolcuğuna devam eden göçmen ailelerin bebekleri ve çocukları ise göç yolculuğunun masum yüzü. Babalarının sırtında, annelerinin kucağında dondurucu soğuk ve yağmurun altında battaniyeye sarılı günlerce bekleyen göçmenler çocuklar, her şeye rağmen yüzlerindeki gülümsemeyi eksik etmiyor.