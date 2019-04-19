‘Umut' yolculukları lastik botta son buldu

Edirne'nin Enez ilçesinde Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince, lastik botla yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan 3'ü çocuk, 4'ü kadın toplam 23 düzensiz göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, 18 Nisan 2019 tarihinde saat 02:25'te, görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından, Edirne ili Enez ilçesi Sultaniçe güneyinde lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen tespit edildi.

Görevli Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durdurularak, içerisindeki 20 Afganistan, 2 İran ve 1 Filistin uyruklu olmak üzere toplam 23 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenlerin, tamamlanan işlemlerinin ardından Edirne Valiliği Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildikleri bildirildi.