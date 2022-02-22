Üniversite öğrencileri Edirne'ye madalya ile döndü

Edirne'de Trakya Üniversitesi Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesi, Türkiye Şampiyonalarından madalya ile döndü.

Aydın Nazilli'de düzenlenen Görme Engelliler Türkiye Judo Şampiyonası'nda Trakya Üniversitesi Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yönetimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi Tuğba Gülşah Konuş, müsabakalarda 48 kiloda Türkiye ikincisi olarak 2024 Paris Paralimpik Olimpiyatları sporcu havuzuna girmeye hak kazandı.

26 ilden 56 kulüp ve 147 sporcu katıldığı şampiyona öncesinde, 2024 Paris Paralimpik Olimpiyatları milli takım seçmeleri de yapıldı. 48 kiloda Türkiye ikincisi olan Trakya Üniversitesi öğrencisi Tuğba Gülşah Konuş, 2024 Paris Paralimpik Olimpiyatları sporcu havuzuna girerek önemli bir başarıya imza attı. Tuğba Gülşah Konuş, antrenörü Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şengül Demiral ile 2024'te Paris'te düzenlenecek olan olimpiyatlara hazırlanacak. Doç. Dr. Şengül Demiral'ın antrenörlüğünü üstlendiği Elif Başkut ise, Sakarya'da düzenlenen Ümitler Türkiye Şampiyonası'nda +70 kg'da Türkiye Şampiyonu oldu. Başkut, 2022 Judo Gençlik Oyunları, Ümitler Avrupa Şampiyonası ve Ümitler Dünya Şampiyonası'nda yarışmaya hak kazandı.