Üniversite öğrencileri, Koleda Gecesi'ne sanatsal katkıda bulundu

Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Plastik Sanatlar Topluluğu, Naipyusuf köyünde düzenlenen Koleda Gecesi'nde yüz boyama etkinliği gerçekleştirdi.

Edirne'nin Havsa ilçesine bağlı Naipyusuf köyünde, bir Balkan geleneği olan “Koleda” etkinliği düzenlendi. Havsa Belediyesi tarafından bu yıl ilki organize edilen ve renkli görüntülere sahne olan etkinliğe, Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Plastik Sanatlar Topluluğu öğrencileri de katkı sağladı. Korku temalı organizasyonda yer alan öğrenciler, etkinliğe katılanların yüzlerini boyadı.

Balkan kültürü içerisinde ortaya çıkan ve kışın en soğuk zamanında kutlanan “Koleda” etkinliğine katılanlar, yüzleri boyalı ve üzerleri çarşaflı bir şekilde evleri tek tek dolaşarak hane sakinlerini korkuttu. Etkinlikte, korku temasını içeren kısa bir tiyatro gösterisi de sunuldu.

Trakya Üniversitesi Plastik Sanatlar Topluluğu öğrencileri de “korku gecesi” geleneği olarak anılan “Bocuk” veya diğer adıyla “Koleda” şenliği çerçevesinde, ritüelin en önemli kısımlarından yüz boyama görevini üstlendiler. Öğrenciler, etkinliğe katılan her yaştan vatandaşa yüzlerde dehşet, korku, endişe ve panik uyandıracak renk ve desenlerle yüz boyama uygulamaları gerçekleştirdi.

Güzel Sanatlar Fakültesi Plastik Sanatlar Topluluğu Akademik Danışmanlarından Doç. Kerem İşcanoğlu, Koleda Gecesi'nin, Trakya ve Balkan coğrafyasında asırlardır kutlanan bir gelenek olduğunu dile getirerek, topluluk üyelerine geleneğin yaşatılmasına verdikleri desteklerden ötürü teşekkür etti.

Güzel Sanatlar Fakültesi Plastik Sanatlar Topluluğu öğrencileri okul atölyelerinde farklı makyaj desenleri provaları yaptıklarını ve hazırlık sürecinin ardından köyde yüz boyama uygulaması gerçekleştirdiklerini belirterek, etkinliğe katkı sunmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.

Trakya Üniversitesi Plastik Sanatlar Topluluğundan Enes Çamlıbel, Aslı Kınalı, Mehmet Ali Demir, Ali Volkan Çelik, Güneş Yılmaz, Beyzanur Toprak, Fatmanur Orhan, Furkan Enes Kamalak ile doktora öğrencisi Meryem Şentürk Pelin, etkinliğe katılan ve katkı sunan öğrenciler oldu.

Edirne Tanıtım ve Turizm Derneğinin de destek verdiği ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinliğe, Havsa Meslek Yüksekokulu öğrencileri de katıldı.