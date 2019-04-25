Üniversiteli gençlerden sokak hayvanları için kermes

Trakya Üniversitesi Bolca Ana Yemekhanesi önünde açtıkları stantta hazırladıkları ürünleri satan üniversiteli öğrenciler, elde edilen geliri özellikle yaz aylarında kampüs hayvanlarına kuru mama almak için kullanmayı hedeflediklerini belirtti.

Trakya Üniversitesi Havyan Dostları Topluluğu Başkanı Hazal Erkurt, "Bizim amacımız, kampüste yaşayan kedi ve köpeklerin sağlıklarını, tedavilerini, bakımını öncelikle de karınlarının doymasını sağlamak. Bunun için de çalışmalar yapıyoruz. Şu anda yemekhanenin yemekleri ile beslememizi yapıyoruz fakat yaz aylarında yemekhanemizden yemek çıkmadığı için kuru mama ile beslememiz gerekiyor. Kuru mama için de bir bütçeye ihtiyacımız var. Bunun için de bağış topluyoruz. Bugün hepimiz ufak tefek şeyler hazırladık, getirdik. Bunların satışını yaparak, kampüs köpeklerimizin yaz aylarında aç kalmamasını sağlayacağız, onlara kuru mama alacağız" dedi.

Erkurt, "Lütfen, sevmeyebiliriz ama sevenlere dokunmayalım. Beslenmelerine ve barınmalarına engel olmayalım" dedi.

Üniversiteli gençlerin kermes standına, hem okul arkadaşları hem de öğretmenleri büyük destek verdi. Hayvanseverler de sokak hayvanlarının korunmasının ve barınmasının maliyetli işler olduğunun altını çizerek, herkesi bu farkındalığa davet etti.