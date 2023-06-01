Üniversiteli pehlivanlar kıran kırana mücadele etti

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TUSF) tarafından düzenlenen Türkiye Üniversiteler Yağlı Güreş Şampiyonası, Trakya Üniversitesi'nin ev sahipliğinde üniversiteli pehlivanlar, çayırda kıyasıya mücadele etti.

Türkiye Üniversiteler Yağlı Güreş Şampiyonası Trakya Üniversitesi ev sahipliğinde Edirne'de başladı. Üniversitenin Ayşekadın Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen şampiyonaya 8 üniversiteden, 62 pehlivan katıldı. Türkiye'nin çeşitli üniversitelerinde öğrenim gören pehlivanlar mücadele etti.

“Kültürel değeri içinde barındıran kültür”

Üniversiteli pehlivanlar arasında kıran kırana gerçekleşen güreşlerin ilkini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını söyleyen Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık, “Biz sadece spor etkinliğinden bahsetmiyoruz. Usta çırak ilişkisini içinde barındıran bir spordan bahsediyoruz. Her boyda belli kültürel aşamaları geçip ustasına saygıyı ve mücadeleyi öğrenip başpehlivanlığa kadar gelen bir yoldan bahsediyoruz. Ağasıyla, cazgırıyla ve peşreviyle birçok kültürel değeri içinde barındıran bir kültürden bahsediyoruz. Bunun korunması, yaşatılması ve geliştirilmesi son derece önem arz ediyor” dedi.

“Gençler Türkiye yüzyılının mimarı olacak”

Türkiye Üniversite Sporları Federasyon Başkanı Mehmet Günay, 10 yıldır Türkiye gençliğine sahip çıkmak, sağlıklı gençler yetiştirmek için çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, “Özellikle Türkiye yüzyılı için çalışmaya devam edeceğiz. Gençler Türkiye yüzyılının mimarı olacak” açıklamasında bulundu.

“Akıncıların torunları olarak nesillerimize öğretmeye sevdalıyız”

Trakya Üniversitesi Rektörü Erhan Tabakoğlu, “Kırkpınar'ın Edirne'de yapılması balkan sevdamızın bir işaretidir. Akıncıların torunları olarak biz de geleneklerimizi yaşatmaya ve yeni nesillerimize öğretmeye sevdalıyız. Kırkpınar'ın başkentinin Edirne'nin Trakya Üniversitesi olarak ne yapabiliriz diye düşündüğümüzde ilk olarak Kırkpınar araştırmaları merkezi kuruldu. Sonra dedik ki güreşçilerimiz yetişiyor bunlar lisans mezunu yüksek lisans talep ediyorlar üniversite olarak katkımız olur mu dedik. 2017'de Kırkpınar güreşlerinde dereceye giren sporcularımıza üniversitemizde lisans ve yüksek lisans hakkı tanıdık. İlk talebemiz Balaban kardeşlerdi mezun oldular. Şimdi de yağlı güreş yapan 26 pehlivanımız Trakya Üniversitesi öğrencisi oldular" şeklinde konuştu.