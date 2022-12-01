Ünlü şarkıcı konserde üşüyünce daldığı kahvede pişti oynadı

Ünlü şarkıcı Haluk Levent, Edirne'nin İpsala ilçesinde konser sırasında üşüyünce sahneden inerek meydandaki kahvehaneye daldı. Bir taraftan şarkı söyleyen Levent, diğer yandan pişti oynadı.

Sanatçı Haluk Levent, İpsala'nın kurtuluşunun 100. yıl dönümü etkinliklerinde Cumhuriyet Meydanı'nda konser verdi. Havanın giderek soğuduğu konserde "Aşkın Mapushane" isimli şarkısını söylediği esnada Levent, üşüyerek sahneden inip yakınlarda bulunan bir kahvehaneye girdi. İçerideki masalarda oyun oynayanlara katılan Levent, bir yandan şarkı söylerken bir yandan da masadakilerle birlikte pişti oynadı. Pişti masasında kaydedilen videoyu "Hayatımdaki en ilginç konser" sözleriyle paylaşan Levent, "Bir taraftan şarkıyı kesmeden söyledim, bir taraftan pişti oymadım ve son papaz ile pişti yaptım" ifadelerini kullandı.