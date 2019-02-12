Uyuşturucu kullanan şahıs tutuklandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde bir kişi, “kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak” suçundan tutuklandı.

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, devriye görevini gerçekleştirdiği esnada Yenimescit Mahallesi Zati Yörüker Caddesi üzerinde şüphe üzerine M.B. isimli şahsı durdurdu. Yapılan GBT sorgulamasında M.B'nin “kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak” suçundan araması olduğu anlaşıldı. Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Keşan Cumhuriyet Başsavcılığı'na intikal ettirilen M.B, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Edirne Açık Ceza İnfaz Kurumu'na sevk edildi.