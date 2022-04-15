Uyuşturucu taşıyan tıra şok baskın

Edirne'de polis ekipleri tarafından otoban gişelerde durdurulan tırın dorsesinde 1 kilogram Kokain ve 31 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyon sonucu dorsesinde 1 kilogram kokain, 31 gram kenevir tohumu ele geçirildi. Olayla ilgili tır sürücüsü gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, bir tır aracının ülkemize uyuşturucu madde getireceği bilgisi üzerine harekete geçen Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bahse konu aracı gişelerde durdurarak tırda arama yaptı. Yapılan arama sonucu durdurulan tırın dorsesinde 1 kilogram kokain, 31 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

Yapılan operasyon sonucu tır sürücüsü Ü.B.Ü. isimli şahıs, Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti suçundan işlem yapılarak gözaltına alındı.