İhlas Haber Ajansı

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Üzerine 1 tonluk cisim düşen işçi yaralandı

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde üzerine 1 tonluk cisim düşen işçi yaralandı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde üzerine 1 tonluk cisim düşen işçi yaralandı. Hastaneye kaldırılan işçi tedavi altına alındı.


Olay Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bulunan Dumansız Hava Sahasında meydana geldi. Edibilen bilgiye göre üzerine 1 tonluk cisim düşen N.E. isimli işçi yaralandı. Haber verilmesi üzerine kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralı şahsa ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı.


Tekirdağ Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınan yaralı şahsın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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