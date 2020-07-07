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Uzmanından kurban kesimi için kritik uyarı: “Ciddi durum söz konusu”

Trakya Bölge Veteriner Hekimler Odası Başkanı Dr.

Erdal İlgü, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi “çok ciddi durum söz konusu, çok ciddi şeyler olabilir endişe ediyorum” diyerek, kritik uyarılarda bulundu.


Yaklaşan Kurban Bayramı konusuna dikkat çeken İlgü, veteriner hekim kontrolü dışında kesinlikle kurbanlık kesilmemesi gerektiğini söyledi.


250'den fazla zoonoz hastalık olduğunu ifade eden İlgü, insanlara bulaşan hastalıkların yüzde 60'ının hayvansal gıdalardan bulaştığını ve kurban kesim yerlerine kesinlikle gidilmemesi gerektiğini vurguladı.


Vatandaşlara hayvanlara kesinlikle yaklaşıp dokunmaması çağrısında da bulunan İlgü, hayvanları kesecek kasaplarında çok risk altında olduğuna değinerek, kesilen etlerinde steril poşetlere konulması gerektiğini söyledi.


İlgü, “Zoonoz hastalıkları, halkımızın kurbanlıklara yakınlaşma hissini ve kasapların yakın temasta bulunacaklarını öngörerek, ciddi şeylerin olmasından endişe ediyorum.” diyerek yetkililer tarafından açıklanan kurallara herkesin uyması gerektiğini belirtti.

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