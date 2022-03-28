Uzmanından uyarı: Sıcak havalarda kalp krizi riski artıyor

Ramazan ayının başlamasına sayılı günler kala kronik rahatsızlığı bulunanlara uyarıda bulunan Uzman. Dr. Çetin Gül, sıcak havalarda kalp krizi riskinin de arttığına değindi.

Soğuk ve dondurucu hava yerini güneşe bıraktı. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkması beklenirken uzmanlar ise yaklaşan Ramazan ayı öncesi sıcak havada dışarıya çıkılmaması gerektiği konusunda uyarıda bulunuyor.

Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'nde görevli Kardiyoloji Uzmanı Dr. Çetin Gül, kalp hastalıkları ile ilgili basın açıklamasında bulundu. Ramazan'ın başlamasına sayılı günler kala kronik rahatsızlığı bulunanlara uyarıda bulunan Uzman. Dr. Gül, gölgede dışarı çıkılması, kış aylarına göre daha hafif beslenilmesi ve çok fazla su tüketilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Tüm dünyada ve Türkiye'deki en sık ölüm sebebinin kalp hastalığı olduğunu söyleyen Kardiyoloji Uzmanı Dr. Çetin Gül, Kovid-19 salgınıyla mücadele döneminde kalp hastalığının 2 kat arttığını belirtti. Ülkemizde yılda dört yüz bin civarında bir ölüm olduğu düşünüldüğünde bunların yüzde 35-40 arasının koroner arter hastalığından kaynaklandığını belirten Dr. Gül, Trakya Bölgesi'nde ve Edirne'de koroner arter hastalıklarının pandemiyle birlikte ikiye katlandığına dikkat çekti.

Koroner arter hastalığı için risk faktörlerinin en önemli ölümcül ikilisinin şeker hastalığı ve sigara olduğunu aktaran Dr. Gül, Kovid-19 aşısının kalp krizi riskini arttırdığına dair söylentilere de açıklık getirdi.

"Aşıların kalp krizini ve kandaki pıhtılaşma olayını arttırdığına dair bir çalışma yok"

Kovid-19 salgınıyla mücadelede uygulanan aşıların kalp krizini ve kandaki pıhtılaşma olayını arttırdığına dair bir çalışma olmadığını vurgulayan Dr. Gül, "Pandemi döneminde hepinizin bildiği gibi ülkemiz birkaç yıl eve kapandı. Spor yapanlar sporunu bıraktı. Pandeminin verdiği stresle yeme içme alışkanlığı bozuldu. Hareket kısıtlılığı oluştu. Kimse eskisi kadar yürüyemez, gezemez oldu. Bundan dolayı biraz hepimizin, biz de dahil bu iki üç yıllık dönemde bir kilo artışı, hareket kaybı, hareketsizlik oldu. Bir kaygı, stres bozukluğu gelişti. Bende de mi oldu? Şunla temas ettim, pozitifmiş, masken var mıydı, yok muydu? Bunların hepsi zaten koroner arter hastalığı risk faktörleridir. O yüzden belki koroner arter hastalığında bir iki kat artış oldu" ifadelerine yer verdi.

"Sıcak havalar kalp krizi riskini arttırıyor"

Yaklaşan Ramazan ayı öncesi kronik rahatsızlığı olanlara uyarıda bulunan Kardiyoloji Uzmanı Dr. Çetin Gül, hava sıcaklarının yükselmesine bağlı olarak kalp krizi riskinin de arttığına dikkat çekti.

Ramazandan on beş gün önce kardiyoloji poliklinikleri yoğunluğun iki katına çıktığını ifade eden Dr. Gül, "Top atıldığında ya da iftar için ezan okunduğunda bir acil servise gelip görmenizi isteriz. O bize poliklinikte soru soran işte oruç tutma veya tutarsan iftarda yüklenme dediğimiz hastaların. acilde yirmi tansiyon, on sekiz tansiyon, yirmi iki tansiyon, akciğer ödemi dediğimiz tabloya giren yaşlı kalp hastaları. Maalesef buna bize sorsalar bile hiçbir şekilde engel olamıyoruz. Yaşlı hastalarımızda var. Kalp ve diğer kronik rahatsızlığı bulunanlara gölgede dışarı çıkmalarını ve çok daha eskiye göre, kış aylarına göre daha hafif beslenmelerini, çok fazla su tüketmelerini tavsiye ediyoruz" dedi.