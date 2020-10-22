Uzunköprü armudu, Rusya yolcusu

Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Altınyazı köyünde çiftçilik yapan Naci Çalık'ın 5 yıldır üretmiş olduğu Santa Maria cinsi armutlar Rusya'ya doğru yola çıktı.

Uzunköprü ilçesine bağlı Altınyazı köyünde 5 yıldır meyvecilik sektöründe üretim yapan Naci Çalık, şeftali, armut ve elma üretimi yapmaya başladı. Çalık'ın ürettiği armutlar ülkenin birçok yerinde kendine pazar bulurken, yurt dışında satışına başlandı.

Altınyazı armutlarının geçtiğimiz yıllarda Almanya, Azerbaycan, Özbekistan ve Dubai'ye satıldığını ifade eden Çalık, “Geçtiğimiz yıl bir yangın felaketi yaşadık. Soğuk hava depolarımız kullanılamaz hale geldi. Hazırladığımız projeyle bakanlık destekli yeni bir soğuk hava deposu inşa ediyoruz. Yakın sürede inşaatına başlayacağımız soğuk hava depomuz 300 ton kapasiteli olup, 2 adet 100'er ton 2'adet 50 şer tonluk odalarda toplam 550 metrekareye inşa edilecektir. Böylelikle ürünlerimizi daha yüksek fiyatlara pazarlayabileceğiz. Bu yıl Santa Maria cinsi yazlık armudumuza Rusya'dan talep geldi. Armutlarımız Altınyazı köyünden Lapseki'ye oradan da gümrüklenerek Rusya'ya gidiyor. Bu yıl bin 500 ağaçtan 25 ton armut alabildik. Ağaçlarımızın bir kısmı 4 bir kısmı 5 yıllık. Esas verim 6 yıldan sonra başlıyor. Önümüzdeki yıl 25 tonun çok üzerinde verim bekliyoruz” dedi.