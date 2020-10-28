Uzunköprü Belediyesi taşkın önleme projesini hayata geçiriyor

Avrupa Birliği Ulusal Otorite görevini yürüttüğü 'Interreg-IPA Bulgaristan Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği' programının 2. Teklif Çağrısı kapsamında desteklenen ve Uzunköprü Belediyesi ve Dimitrovgrad Belediyesinin işbirliğinde uygulamasına başlandığı "Flood Resılıence/Sınır Ötesi Bölgelerdeki Nehir Havzalarında Sele Karşı Direnç İçin Ortak Girişimler Projesi–Taşkınlara Direnme” isimli proje kapsamında Uzunköprü çevresindeki derelerin temizleneceği belirtildi. Belediyeden yapılan açıklamada, Flood Resilience projesi kapsamında Uzunköprü çevresindeki derelerin temizliği için iki özel ekipmandan biri olan 'paletli ekskavatör' alındığı bildirildi. Söz konusu ekipman 'lastikli yükleyici'nin yakın zamanda temin edilerek, şehir merkezinde bulunan derelerin temizlenmesi için çalışmalara başlanacağı ifade edildi.