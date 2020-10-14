Uzunköprü ileri biyolojik evsel atıksu arıtma tesisinde son durum

Uzunköprü Belediye Başkanı Özlem Becan, yaptığı açıklamada, İleri Biyolojik Evsel Atıksu Arıtma Tesisinin, 11 Kasım 2019 tarihinde belediyeye resmi olarak devredildiğini ifade etti. Tesisin işletmesi, bu tarihten itibaren tamamen belediye tarafından büyük bir hassasiyetle yürütüldüğünü kaydetti. Becan, “Çevre ve Şehircilik bakanlığından alınması gereken “İzin/Lisans Belgesi” ve zorunlu olan “Tesis Kimlik Belgesi” belediyemiz tarafından alınmıştır. Aritma tesisimizde bulunan laboratuvarda periyodik olarak yapılan analizlere ilave olarak akredite olmuş bir laboratuvarda KOİ, BOİ, Askıda Katı Madde, PH, Toplam Azot, Toplam Fosfor gibi deşarj standartlarında rolü olan parametrelere ait analizler yapılmaktadır” dedi.

“Kendi işimizi kendimiz yapıyoruz”

Başkan Becan, “kendi işimizi kendimiz yapıyoruz” diyerek tesisin işletmesini belediye tarafından titizlikle yapıldığını söyledi. Becan, “Uzunköprü Belediyesi olarak, İleri Biyolojik Evsel Atıksu Arıtma Tesisi'nin işletmesini bir şirkete devretmeyerek, kendi imkânlarımızla ve Uzunköprülülere istihdam sağlayarak işletiyoruz. Uzunköprü Belediyesi'nin herhangi bir şirkete ödeme yapmak yerine Uzunköpürülerin parasının Uzunköprü'de kalmasını sağladığını Uzunköprülülerin her kuruşuna sahip çıkıyoruz” dedi.

Uzunköprü Belediyesi İleri Biyolojik Evsel Atıksu Arıtma Tesisinin, belediye personeli tarafından tamamen öz kaynakları ile çalıştırıldığı açıklandı. Yapılan analizler ve ilgili raporlara dileyen herkesin internet sitesi üzerinden ulaşabileceği belirtildi.