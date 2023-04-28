Uzunköprü'de 40 Hadis Ezber Okuma Yarışması düzenlendi

Edirne'de Uzunköprü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından '40 Hadis Ezber Okuma Yarışması' düzenlendi.

Uzunköprü Atatürk Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen yarışma, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ve öğrenciler tarafından ilahilerin okunmasının ardından '40 Hadis Ezber Okuma Yarışması' yapıldı.

Yarışmada birinci olan öğrencilerin ödüllerini Uzunköprü Kaymakamı Onur Kökçü, ikinci olanların ödüllerini Uzunköprü İmam Hatip Okulları Derneği Başkanı Refik Yakınlar takdim ederken, üçüncülük ödüllerini ise Uzunköprü İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Yılancı verdi.

Programın sonunda açıklamalarda bulunan İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Özcan Güner, programda emeği geçen herkese teşekkür etti. Şube Müdürü Güner, Ramazan ayı içerisinde düzenlenen '40 Hadisi Ezbere Okuma Yarışması'nın ödül törenine katıldıklarını belirterek, "Yarışmaya katılan öğrencilerimizi kutluyoruz. Yarışmayı düzenleyen İlçe Milli Eğitim Müdürümüzü kutluyoruz. Emeği geçenlerden Allah razı olsun. Ödül alan öğrencilerimizi tebrik ederim" dedi.

Programa; Uzunköprü Kaymakamı Onur Kökçü, İlçe Müftüsü Engin Çiçek Uzunköprü, İmam Hatipler Derneği Başkanı Refik Yakınlar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Yılancı, siyasi parti ve STK temsilcileri, kurum amirleri, öğrenci velileri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Ayrıca, dereceye giremeyen öğrencilere de çekilişle akıllı saat hediye edildi.