Uzunköprü'de 40 Hadis Ezber Okuma yarışması

Edirne'nin Uzunköprü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından '40 Hadis Ezber Okuma Yarışması' yapıldı.

Atatürk Kültür Merkezi konferans salonunda düzenlenen yarışma, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ney dinletisi ve semazen gösterisinin ardından '40 Hadis Ezber Okuma Yarışması' düzenlendi.

Yarışmada birinci olan öğrencilerin ödüllerini İl Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, ikinci olanların ödüllerini İl Mili Eğitim Müdür Yardımcısı Cemal Turan takdim ederken, üçüncülük ödüllerini ise Uzunköprü İlçe Milli Eğitim Müdürü Eralp Akman verdi.

Programın sonunda açıklamalarda bulunan İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Özcan Güner, programda emeği gecen herkese teşekkür etti. Şube Müdürü Güner, Ramazan ayı içerisinde düzenlenen '40 Hadisi Ezbere Okuma Yarışması'nın ödül törenine katıldıklarını belirterek, "Yarışmaya katılan öğrencilerimizi kutluyoruz. Yarışmayı düzenleyen İlçe Milli Eğitim Müdürümüzü kutluyoruz. Emeği geçenlerden Allah razı olsun. Ödül alan öğrencilerimizi tebrik ederim" dedi.

Programa İl Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Cemal Turan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Eralp Akman, siyasi parti ve STK temsilcileri, kurum amirleri, öğrenci velileri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.