Uzunköprü'de ‘Bayramınız kemerli olsun' denetimi yapıldı

Edirne'nin Uzunköprü İlçesinde polis uygulama noktasında Ramazan Bayramı tedbirleri doğrultusunda "Bayramınız Kemerli Olsun" sloganıyla sürücü ve yolculara emniyet kemeri denetimi yapıldı.

Tüm yurtta olduğu gibi Uzunköprü'de de 'Bayramınız Kemerli Olsun' sloganı ile polis tarafından tüm paydaşlarla denetimlere başlandı. Ramazan Bayramı münasebetiyle vatandaşların sevdikleri ile huzurlu ve güvenli bir bayram geçirebilmeleri için polis ekipleri tarafından yoğun tedbirler alındı. Polis Merkezi Amirliği Şube Komiser'i Sercan Altınorak'ın katılımlarıyla trafik denetimleri gerçekleştirildi. Ramazan Bayramı nedeniyle trafiğe çıkacak olan sürücülere trafik kuralları konusunda uyarılarda bulunuldu. Ve Şeker İkram Edildi Emniyet kemeri kullanımı, hız ihlalleri, cep telefonu kullanımı, uykusuz ve yorgun araç kullanmama konusunda tavsiyeler yapılarak sürücülerin sevdikleriyle beraber mutlu bir bayram geçirmeleri konusunda temenniler de bulunuldu.