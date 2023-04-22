Uzunköprü'de ‘Bayramınız kemerli olsun' denetimi yapıldı

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde polis uygulama noktasında Ramazan Bayramı tedbirleri çerçevesinde "Bayramınız Kemerli Olsun" sloganıyla sürücü ve yolculara emniyet kemeri denetimi yapıldı.

Tüm yurtta olduğu gibi Uzunköprü'de de 'Bayramınız Kemerli Olsun' sloganı ile polis ekipleri tarafından denetimlere başlandı. Ramazan Bayramı münasebetiyle vatandaşların sevdikleri ile huzurlu ve güvenli bir bayram geçirebilmeleri için polis ekipleri tarafından yoğun tedbirler alındı. Asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirildi. Ramazan Bayramı nedeniyle trafiğe çıkacak olan sürücülere trafik kuralları konusunda uyarılarda bulunuldu. Sürücülere ve yolculara şeker ve kolonya ikram edildi. Emniyet ekipleri kemeri kullanımı, hız ihlalleri, cep telefonu kullanımı, uykusuz ve yorgun araç kullanmama konusunda tavsiyeler yapılarak sürücülerin sevdikleriyle beraber mutlu bir bayram geçirmeleri konusunda temenniler de bulunuldu.