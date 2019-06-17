Uzunköprü'de bitkisel atık yağların geri dönüşüme kazandırılması

Çevreye ve sağlığa büyük zarar veren bitkisel atık yağlar, lavaboya döküldüğünde 1 litresi 1 milyon litre temiz suyu kirletiyor. Denize, göle, akarsuya ulaşan bitkisel atık yağlar balıklar ve diğer canlılara zarar verirken atık yağlar kanal borularına yapışarak kanalizasyon sistemlerinin tıkanmasına yol açıyor.

Bu sebeple, 12-14 Haziran 2019 tarihleri arasında 45 gıda işletmesine bitkisel atık yağ denetimi gerçekleştirilerek atık yağların kanalizasyon sistemine dökülmesi önlendiği açıklandı.

Uzunköprü Belediyesinden yapılan açıklamada, “Ayda ortalama bin 500 litre bitkisel atık yağın toplandığı İlçemizde, evindeki bitkisel atık yağların geri dönüştürülmesi için destek vermek isteyen çevre temizliğine duyarlı vatandaşlarımız 513 11 08 / 513 11 43 no'lu telefonlar aracılığıyla belediyeye ulaşarak atık yağların Uzunköprü Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından alınmasını talep edebilir ya da belediyeye teslim edebilirler” denildi.