Uzunköprü'de emniyetten uyuşturucuya geçit yok

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi ve 1 şüpheli yakalandı.

Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerinin sıkı takibi sonucu, Y.G. isimli şüphelinin adresine düzenlenen operasyonda 9 paket satışa hazır fişeklenmiş uyuşturucu ele geçirildi. Ayrıca, ikamette yapılan aramada 1 adet bong diye tabir edilen uyuşturucu düzeneği ele geçirildi. Y.G.'nin yakalanarak hakkında uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak ve ticareti suçundan suçundan işlem yapıldığı öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.G., savcılıktaki ifadesinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkartılarak uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.