Uzunköprü'de ilk lavanta hasadı yapıldı

Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Salarlı köyüne ekilen lavanta tarlalarında ilk hasat yapıldı.

Hasada Uzunköprü Kaymakamı Hakan Yavuz Erdoğan, Orman İşletme Müdürü İhsan Ceylan, İl Genel Meclis Üyeleri Ahmet Sarıgül, Yaşar Sasa, Salarlı köyü muhtarı Talip Aydın, köy muhtarları vatandaşlar katıldı. Hasat kesiminde konuşan Uzunköprü Kaymakamı Hakan Yavuz Erdoğan, "Bu projeye yaklaşık 100 dönümlük bir alanda 2 yıl önce başlamıştık. 200 bin fidan dikmiştik, yüzde 80 başarı elde ettik" dedi.

Lavanta fideleri 2020 nisan ayında dikilmişti

Uzunköprü ilçesine bağlı Salarlı köyünde köye ait olan 289 dönüm arazinin 100 dönümüne Kaymakam Hakan Yavuz Erdoğan'ın girişimiyle Nisan 2020 yalanda lavanta ekimi yapılmıştı.