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Uzunköprü'de kar yağışı etkili oluyor

Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü.


Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor. Beyaza bürünen Uzunköprü'de kartpostallık görüntüler oluştu. Vatandaşlar kar yağışını sevinçle karşıladı. Okullarda destekleme kursuna giden öğrenciler teneffüs zilinde bahçede kartopu oynadı.



Kar gidecek, dondurucu soğuk gelecek


Hava sıcaklığının sıfır derece ölçüldüğü Uzunköprü'de, kar yağışının akşam saatlerinde kenti terk etmesi ve yerini soğuğa bırakması bekleniyor. Meteoroloji yetkilileri, özellikle kent merkezinde gece saatlerinde hava sıcaklığının eksi 9 derecelere kadar düşmesinin beklendiğini belirtirken, buzlanma ve don olaylarına karşı vatandaşları uyardı.

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