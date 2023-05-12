Uzunköprü'de öğrencilere uygulamalı trafik eğitimi

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekiplerince, Karayolları Trafik Haftası dolayısıyla ana sınıfı öğrencilerine uygulamalı trafik eğitimi verildi.

Anasınıfı öğrencileri trafik eğitim pistinde öğrendikleri temel trafik bilgilerini uyguladılar. Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü Koordinesinde Gökçen Seven Kızılay Anaokulu bahçesine bulunan trafik eğitim pistinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik polisi ekiplerince öğrencilere trafik ışıklı yaya geçidi ile ışıksız yaya geçitlerinde karşıdan karşıya nasıl geçileceğini, ayrıca emniyet kemerinin önemini, çocuklara ve velilerine de detaylıca anlatarak uygulamalı eğitim yaptırıldı. Etkinlikte uyulması gereken kurallar ile ilgili bilgi veren Trafik Polisi Levent Kutluay öğrencilerin yaya geçitlerinde tren yollarında bariyerlerin açılmadan geçilemeyeceğini anlattı. Trafik levhalarının ne anlama geldiğini öğreterek trafik güvenliği alanında öğrencilerin ve çocukların dikkatli olması gerektiğini vurgulandı.