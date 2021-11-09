Uzunköprü'de otomobil dereye uçtu

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, sürücüsünün bir anlık direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, korkulukları olmayan dereye uçtu.

Kaza, Uzunköprü ilçesi Mazhar Müfit Kansu Caddesi'nde bulunan Kırkkavak Deresi köprüsünde meydana geldi. İddiaya göre, sürücünün bir anlık direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil, korkulukları olmayan dereye uçtu. İlginç kazada sürücü hafif şekilde yaralanırken, otomobilde maddi hasar meydana geldi. Korkuluk yapılmadığına tepki gösteren sürücü, "Acilen korkuluk yapılmalı. Daha önce de buraya yaya vatandaşlar düştü ve güçlükle çıkartıldı. Gece yürüyen vatandaşlar burada korkuluk ve aydınlatma olmadığı için düşüyorlar. Buraya acilen korkuluk yapılmalı'" diyerek yetkililere çağrıda bulundu.

Öte yandan, dereye düşen otomobil, kepçe ve vinç yardımıyla yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından çıkartıldı.