İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Uzunköprü'de sağanak yağış etkili oluyor

Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde sağanak etkili oluyor.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde sağanak etkili oluyor. Yağış nedeniyle bazı caddelerde su birikintisi oluştu, mazgallar taştı.



İlçede sabah saatlerinde başlayan ve zaman zaman etkisini arttıran sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak sebebiyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, ilçede bazı kanalizasyon mazgalları taştı. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise minibüs duraklarına ve iş yerlerinin önündeki tentelerin altına sığındı. Yağış sebebiyle ilçe merkezinde zaman zaman trafikte aksamalar oldu. Meteorolojiden alınan bilgilere göre sağanağın devam etmesi bekleniyor.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.