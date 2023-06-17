Uzunköprü'de sağanak yağış etkili oluyor

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde sağanak etkili oluyor. Yağış nedeniyle bazı caddelerde su birikintisi oluştu, mazgallar taştı.

İlçede sabah saatlerinde başlayan ve zaman zaman etkisini arttıran sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak sebebiyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, ilçede bazı kanalizasyon mazgalları taştı. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise minibüs duraklarına ve iş yerlerinin önündeki tentelerin altına sığındı. Yağış sebebiyle ilçe merkezinde zaman zaman trafikte aksamalar oldu. Meteorolojiden alınan bilgilere göre sağanağın devam etmesi bekleniyor.