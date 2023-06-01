İhlas Haber Ajansı

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Uzunköprü'de trafik kazası: 2 yaralı

Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetinin kaybetmesi sonucu yoldan çıkan otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetinin kaybetmesi sonucu yoldan çıkan otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.


Kaza, Uzunköprü ilçesine bağlı Hamidiye köyü yakınlarında meydana geldi. Uzunköprü'den Keşan istikametine giden B.O'nun kullandığı NEBT-6265 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karayolu kenarındaki kanala düştü. Aracın kaza yaptığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. Sünücü ve otomobilde yolcu olarak bulunan T.O. da yaralandı. Yaralılara olay yerine sağlık ekipleri tarafından İlk müdahalenin ardından Sürücü B.O ve yolcu T.O tedavileri için Uzunköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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